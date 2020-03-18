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Карантин в Украине. Полиция просит украинцев не верить фейкам и слухам

Карантин в Украине. Полиция просит украинцев не верить фейкам и слухам - Фото
Фото: depositphotos.com
18.03.2020, 07:03

В связи с введением карантина украинцев просят использовать только официальные сообщения органов власти

Киберполиция фиксирует резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина и просит украинцев использовать только официальные сообщения органов власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В полиции отметили, что цель тех, кто распространяет фейки в таких условиях, - распространение паники и дестабилизация ситуации.

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"Фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности", - подчеркнули в полиции.

Полиция предупреждает о фейках: фото

Фото: npu.gov.ua

Украинцев просят критически относиться к таким слухам и сообщать в департамент киберполиции об их распространении на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua и по телефону 0442900110 для установления источников их распространения и привлечения к ответственности лиц.

В полиции подчеркнули, что по вопросам карантина в Украине из-за коронавируса (COVID-19) официальная информация будет распространяться исключительно по официальным каналам через интернет-порталы президента, Кабмина, Минздрава и МВД.

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Арина Толина
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