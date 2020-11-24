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Эпидемия | Коронавирус в Украине стабилизировался: за сутки – меньше 13 000 выявленных больных

24.11.2020, 08:17
Коронавирус в Украине стабилизировался: за сутки – меньше 13 000 выявленных больных - Фото
Фото: ЕРА

Вчера, 23 ноября, в Украине выявили 12 287 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 945 днем ранее). В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Следует учитывать, что у большинства заразившихся, которые переболеют с симптомами, они появляются примерно на пятый-шестой день, и потому текущие данные – это, по большому счету, данные о тех, кто инфицировался около недели назад.

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Среди заболевших 533 (491) ребенка и 570 (447) медиков. Госпитализировали 1403 (1165) пациента.

Скончались 188 больных (124). Выздоровели 8298 (4143) человек.

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Официально за 23 ноября сделано 61 567 тестов (28 374). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 35 425 (25 253), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 26 142 (3121).

За прошлые сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), а также в Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Евгений Пилипенко
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