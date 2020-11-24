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Степанов: В Украине создадут систему отслеживания больных COVID-19. Как это будет работать

24.11.2020, 07:00
Степанов: В Украине создадут систему отслеживания больных COVID-19. Как это будет работать - Фото
Максим Степанов (Скриншот видео facebook.com/maksym.stepanov.official)

В Украине разрабатывают автоматическую систему отслеживания больных коронавирусом. Она будет оповещать и "контролировать" тех, кто контактировал с заболевшим – сейчас ее созданием занимается Министерство цифровой трансформации. Об это в эфире Свободы слова на ICTV рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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Он подчеркнул, что для таких нововведений будут необходимы изменения в законодательстве, а также рассказал, как система будет работать на практике.

Если человек заболевает, то все, кто с ним контактировал, будут получать специальное сообщение. "Каждый, кому придет такое СМС-уведомление, должен будет уйти на самоизоляцию. И должно быть соответствующее наказание, если он не уйдет. И должен быть доступ к персональным данным, чтобы устанавливать это все в автоматическом режиме", – заявил министр.

По его словам, соответствующие изменения будут внесены в законодательство, когда будет сформировано сама концепция отслеживания в автоматическом режиме.

Также Степанов подчеркнул, что подобная система до этого работала только в азиатских странах, но там она вполне показала свою эффективность.

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Дарья Мостовая
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