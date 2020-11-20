В Украине появятся чат-боты для отслеживания свободных коек и е-направления на ПЦР-тесты

В Минцифре уже активно работают над нововведениями – с их помощью украинцы будут лучше информированы о текущей ситуации с COVID-19

В Министерстве цифровой трансформации разрабатывают новые технологии для упрощения ситуации по борьбе с коронавирусом. В частности, сейчас идет работа над созданием чат-бота, электронных направлений на проведение ПЦР-тестов, специальной системы QR-кодов, сообщил руководитель ведомства Михаил Федоров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Будет работать чат-бот, который будет в режиме реального времени принимать решение, куда везти пациента, в какую именно больницу<...>Во-вторых, мы хотим внедрить электронный рецепт на антибиотики, многие люди хаотично их употребляют и это создает проблемы, потом организм не очень реагирует на антибиотики", – заявил министр.

По словам Федорова, информацию для реестра наличия свободных мест будут собирать в больницах отдельные люди в режиме 24/7: они будут фиксировать, сколько еще осталось в наличии мест, каковы запасы кислорода, а после – передавать эти данные в единый центр.

Помимо этого, в Минцифре работают над созданием электронного направления на ПЦР-тест. Глава ведомства отметил, что такие е-направления уже используются в поликлиниках, но необходимо, чтобы их могли применять сотрудники и скорой помощи, и больничных стационаров.

Дополнительно планируется введение системы QR-кодов. С ее помощью украинцы смогут узнавать, контактировали ли они с заболевшим COVID-19, находясь с ним в одном помещении. Для этого при входе в ТЦ или ресторан надо будет открыть страницу по QR-коду, а дальше система будет оповещать, если в этом же здании находились инфицированные коронавирусом люди.

В октябре 2020 года Синэво открыла COVID-центр, планирует делать сотни тысяч тестов в месяц.

Читайте также: Диджитализация Украины: Федоров рассказал, что уже работает

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.