Эффект от карантина выходного дня будет виден ближе к первому декабря – Степанов
23.11.2020, 18:00
Иллюстративное фото (источник - 032.ua)
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, к первому декабря будет понятно сработал карантин выходного дня или нет
В Министерстве здравоохранения хотят увидеть эффект снижения заболеваемости COVID-19 ближе к первому декабря. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава МОЗ Максим Степанов.
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По его словам, в эти выходные карантинных ограничений придерживались лучше, чем в субботу и воскресенье 14 и 15 ноября.
Степанов напомнил, что цель введенных ограничений – уменьшение количества заболевших и избежание коллапса медсистемы страны.
- 11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается план введения жесткого карантина. Однако это пока "план Б" – на случай, если не сработает карантин выходного дня.
- Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня дает результаты, благодаря чему удается сдерживать рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.
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