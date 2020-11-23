UA

Эффект от карантина выходного дня будет виден ближе к первому декабря – Степанов

23.11.2020, 18:00
Эффект от карантина выходного дня будет виден ближе к первому декабря – Степанов - Фото
Иллюстративное фото (источник - 032.ua)

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, к первому декабря будет понятно сработал карантин выходного дня или нет

В Министерстве здравоохранения хотят увидеть эффект снижения заболеваемости COVID-19 ближе к первому декабря. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава МОЗ Максим Степанов

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в эти выходные карантинных ограничений придерживались лучше, чем в субботу и воскресенье 14 и 15 ноября. 

Степанов напомнил, что цель введенных ограничений – уменьшение количества заболевших и избежание коллапса медсистемы страны. 

Читайте также: По новому закону. Полиция начала выписывать штрафы за отсутствие масок

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
эпидемия коронавирус COVID-19 локдаун карантин выходного дня

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 