Эффект от карантина выходного дня будет виден ближе к первому декабря – Степанов

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, к первому декабря будет понятно сработал карантин выходного дня или нет

В Министерстве здравоохранения хотят увидеть эффект снижения заболеваемости COVID-19 ближе к первому декабря. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава МОЗ Максим Степанов

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По его словам, в эти выходные карантинных ограничений придерживались лучше, чем в субботу и воскресенье 14 и 15 ноября.

Степанов напомнил, что цель введенных ограничений – уменьшение количества заболевших и избежание коллапса медсистемы страны.

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Станислав Стороженко

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