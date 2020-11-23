По новому закону. Полиция начала выписывать штрафы за отсутствие масок

Большую часть оштрафованных людей находилась без маски в общественных зданиях, лишь маленький процент оштрафованных были в транспорте

За выходные полиция выписала более 1300 штрафов за отсутствие маски в общественных местах. Об этом сообщил на совещании с президентом Владимиром Зеленским глава Нацпола Игорь Клименко, передает пресс-служба главы государства.

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В пресс-службе Нацполиции отметили, что с 21 ноября вступили в силу новые санкции за пребывание без масок в общественных зданиях, общественном транспорте.

В соответствии с новым законом, полицейские вынесли за выходные 1395 постановлений об админправонарушениях за неношение масок. 1369 из них было вынесено против людей, которые находились в общественных зданиях, 26 – против тех, кто был в транспорте.

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Также за выходные полиция закрыла 1347 субъектов хозяйственной деятельности, которые работали, несмотря на карантин выходного дня. По результатам проверок на представителей учреждений составили 1144 админпротоколов, открыто два уголовных дела.

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Марк Сировой

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