ВОЗ увидела свет в конце тоннеля пандемии COVID-19

Глава ВОЗ призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. Это не благотворительность, а рациональное решение

Актуальная информация об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса дает основания надеятся, что пандемию можно остановить. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус, сообщает DW.

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"В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины, вместе с принятыми мерами в области здравоохранения, помогут положить конец пандемии COVID- 19", – сказал он.

Гебреисус призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. "Это не акт благотворительности, а самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики", – отметил глава ВОЗ.

Вадим Ребрина

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