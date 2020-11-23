ВОЗ увидела свет в конце тоннеля пандемии COVID-19
Глава ВОЗ призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. Это не благотворительность, а рациональное решение
Актуальная информация об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса дает основания надеятся, что пандемию можно остановить. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус, сообщает DW.
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"В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины, вместе с принятыми мерами в области здравоохранения, помогут положить конец пандемии COVID- 19", – сказал он.
Гебреисус призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. "Это не акт благотворительности, а самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики", – отметил глава ВОЗ.
- Ранее в ВОЗ заявляли, что одна вакцина не гарантирует победу над коронавирусом. Правительства во всем мире будут вынуждены продолжать применять противоэпидемические меры, даже когда вакцина будет общедоступной, говорили в организации.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%. Компании начали подавать заявки на использование вакцины в группах риска.
- 16 ноября Мoderna заявила о самой высокой эффективности своей мРНК-вакцины от COVID-19 – целых 94,5% на промежуточном этапе. Цифра может измениться в обе стороны до конца испытаний. Этот препарат можно хранить в обычном холодильнике в течение месяца, хотя чем он в этом плане отличается от Pfizer/BioNTech, неясно.
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