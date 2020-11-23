Переболели COVID-19, а ПЦР опять показал "+". В Китае выясняли, заразны ли такие люди

Могут ли выздоровевшие все еще быть вирусоносителями и заражать окружающих, если ПЦР-тест у них снова показал "+"? Разбирались китайские ученые

Те из переболевших COVID-19 в первоначальной вспышке коронавируса в Ухане, у которых после выписки из больницы ПЦР-тест спустя какое-то время снова оказался положительным, никого не заразили. Об этом речь идет в препринте статьи китайских ученых, который выложен на сервере medRxiv.

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В нескольких исследованиях сообщается о пациентах с повторным положительным тестом; большинство из них основано на ограниченной выборке, а доля "реактивации" вируса варьировалась от 9% (5 случаев из 55) до 14,5% (38 из 262).

Ученые из Уханя и Пекина ретроспективно проанализировали данные 20 280 пациентов с 31 декабря 2019 года по 4 августа и подтвердили, что у 12,16% после выписки с негативным тестом через какое-то время (от 1 до 165 суток) ПЦР снова показал "+".

У 4079 человек затем был тесный контакт с этими "повторниками". Никто из контактных не заболел.

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Авторы пишут, что повторный тест с "+" мог засекать лишь "ошметки" генетического кода вируса, которые организм пока не успел уничтожить, а вовсе не цельный вирус.

По их словам, в другом исследовании проверили 87 случаев повторных позитивных тестов и выяснили, что от таких людей нельзя ни культивировать и получить инфекционный вирус, ни секвенировать (расшифровать) полноразмерный вирусный геном SARS-CoV-2.

Пять из девяти авторов этого исследования на момент публикации препринта умерли. Причина смерти не указывается. Пятеро из авторов работали/работают в Ухане.

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Евгений Пилипенко

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