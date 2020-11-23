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Переболели COVID-19, а ПЦР опять показал "+". В Китае выясняли, заразны ли такие люди

23.11.2020, 08:59
Переболели COVID-19, а ПЦР опять показал
На улице в Ухане после ослабления карантина в апреле (фото – ЕРА)

Могут ли выздоровевшие все еще быть вирусоносителями и заражать окружающих, если ПЦР-тест у них снова показал "+"? Разбирались китайские ученые

Те из переболевших COVID-19 в первоначальной вспышке коронавируса в Ухане, у которых после выписки из больницы ПЦР-тест спустя какое-то время снова оказался положительным, никого не заразили. Об этом речь идет в препринте статьи китайских ученых, который выложен на сервере medRxiv.

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В нескольких исследованиях сообщается о пациентах с повторным положительным тестом; большинство из них основано на ограниченной выборке, а доля "реактивации" вируса варьировалась от 9% (5 случаев из 55) до 14,5% (38 из 262).

Ученые из Уханя и Пекина ретроспективно проанализировали данные 20 280 пациентов с 31 декабря 2019 года по 4 августа и подтвердили, что у 12,16% после выписки с негативным тестом через какое-то время (от 1 до 165 суток) ПЦР снова показал "+".

У 4079 человек затем был тесный контакт с этими "повторниками". Никто из контактных не заболел.

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Авторы пишут, что повторный тест с "+" мог засекать лишь "ошметки" генетического кода вируса, которые организм пока не успел уничтожить, а вовсе не цельный вирус.

По их словам, в другом исследовании проверили 87 случаев повторных позитивных тестов и выяснили, что от таких людей нельзя ни культивировать и получить инфекционный вирус, ни секвенировать (расшифровать) полноразмерный вирусный геном SARS-CoV-2.

Пять из девяти авторов этого исследования на момент публикации препринта умерли. Причина смерти не указывается. Пятеро из авторов работали/работают в Ухане.

  • В конце 2019-го из Уханя пошла вспышка COVID-19 от коронавируса SARS-CoV-2. 24 января 2020-го Ухань закрыли на жесткий карантин. 7 апреля его, а уже 26 апреля в больницах города не осталось пациентов с COVID-19. Город отпраздновал выход из карантина: видео, фото.
  • В апреле Американское разведсообщество заявило, что вирус не искусственный и не генномодифицированный, а естественный, перескочивший на человека с животных.
  • Как выглядит популярный в теориях заговора Институт вирусологии в Ухане: видео.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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