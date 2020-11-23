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90% украинцев носят маски – Геращенко

23.11.2020, 13:23
90% украинцев носят маски – Геращенко - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Не все украинцы сейчас могут знать о штрафах за отсутствие маски, поэтому пока полиция занимается разъяснительной работой, сказал замглавы МВД

Около 90% украинцев носят маски в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом Радио НВ сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, не уточнив, откуда взял такие данные.

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"Около 90% украинцев сейчас используют защитные маски для лица", – сказал он.

Геращенко считает, что закон о штрафах за неношение масок должен стимулировать соблюдение карантинных правил. При этом он отметил, что пока не все граждане могут знать о штрафах – и потому более 30 000 патрульных сейчас занимаются разъяснительной работой.

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Замглавы МВД также считает этот закон несовершенным.

"Например, сказано, что необходимо, чтобы в общественных местах все были в масках. Но при этом работают кафе и рестораны. Я еще не знаю способа, как можно находиться в кафе и есть через маску", – объяснил он.

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Марк Сировой
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