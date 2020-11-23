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Ученые предложили чеснок для профилактики и лечения COVID-19. Опыты на людях не проводили

23.11.2020, 12:58
Ученые предложили чеснок для профилактики и лечения COVID-19. Опыты на людях не проводили - Фото
Чеснок (фото — pixabay.com)

Авторы идеи полагают, что чеснок "может быть приемлемой профилактической мерой" против коронавирусной инфекции

Группа ученых пишет, что "успешная стратегия борьбы с пандемией COVID-19 – это улучшение режима питания", и предлагают рассмотреть для этого чеснок – "один из самых эффективных природных антибиотиков против широкого спектра вирусов и бактерий". Их письмо публикует научный журнал Nutrition.

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Авторы отмечают, что сераорганические (аллицин и аллиин) и флавоноидные (кверцетин) соединения, которых весьма много в чесноке, отвечают за его иммуномодулирующее действие и, по их данным, угнетают репликацию SARS-CoV-2 через нарушение работы его основного фермента-протеазы Mpro – она нужна для "размножения" коронавируса.

При помощи компьютера (исследование in silico) они проверили молекулярный докинг сероорганических соединений из чеснока с молекулами коронавируса и его "входных ворот" на клетке – рецептора АСЕ2. Это процесс моделирования, который предсказывает самую выгодную для крепкой "стыковки" ориентацию и строение молекул. Выяснилось, что аллиин "имеет наивысший противовирусный потенциал".

Иллюстрация: Nutrition Journal

Ранее аналогичные данные об угнетающем действии получены о веществах, экстрагированных из черного тмина, черного перца и имбиря.

Они также полагают, что соединения из чеснока также подавляют выработку в организме провоспалительных соединений – цитокинов. 

Авторы пишут, что "ежедневное диетическое потребление чеснока и продуктов его переработки может быть вспомогательной терапией для лечения COVID-19", которая якобы поможет снизить побочные эффекты и токсичность основных лекарств. Более того, возможно, получится уменьшить их эффективную дозу. По словам ученых, инкапсуляция этих биоактивных веществ в частицы лекарственного средства микроскопических размеров сохранит их эффективность при доставке в целевые места/ткани организма.

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Еще весной вьетнамские ученые показали, что 17 сероорганических соединений, составляющих 99,4% эфирного масла чеснока, сильно взаимодействуют с аминокислотами ACE2 и Mpro SARS-CoV-2. Тогда они писали, что эфирное масло чеснока "способствует предотвращению проникновения коронавируса в организм человека".

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Евгений Пилипенко
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