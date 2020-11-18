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Витамин D3 не помогает при тяжелом течении коронавирусной болезни – исследование

18.11.2020, 09:36
Витамин D3 не помогает при тяжелом течении коронавирусной болезни – исследование - Фото
Фото: pixabay.com

Однократная большая доза витамина D3 никак не повысила выживаемость и не облегчила течение заболевания у "тяжелых" пациентов с COVID-19

Однократная большая доза витамина D3 практически не влияет на выздоровление "тяжелых" пациентов с коронавирусной болезнью. Ученые из Университета Сан-Паулу пишут в препринте статьи на medRxiv, что использование добавок витамина D3 для дополнительного лечения пациентов такого типа себя не оправдывает.

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С 2 июня по 7 октября было проведено рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование среди 240 "тяжелых" больных. 90% требовали кислородной терапии. Средний возраст – 56 лет, 56% мужчины. Половине из них на 10-й день после появления симптомов дали перорально разовую дозу D3 в объеме 200 000 МЕ (около 5000 мкг), еще 50% получили пустышку.

Результаты: продолжительность пребывания в больнице после дозы – семь суток в обоих группах, смертность – 7,0% (5,1% у плацебо-группы), поступление в реанимацию – 15,8% (21,2%), потребность в ИВЛ – 7,0% (14,4%).

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Авторы делают выводы: прием витамина повышал уровень кальцидиола (основной метаболит витамина D3) в крови, но не сокращал продолжительность пребывания в больнице и не демонстрировал какие-либо другие клинически значимые результаты по сравнению с плацебо.

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Авторы констатируют, что относительно высокие дозы витамина D3 могут хорошо переноситься и не иметь побочных эффектов у пациентов с COVID-19.

Между тем, витамин D3 сам по себе неактивен. Для перевода его в организме в активную форму – кальцидиол – требуется несколько дней. При приеме внутрь D3 либо превращается в кальцидиол, либо (при больших дозах) перераспределяется в жир, из которого затем медленно высвобождается с течением времени.

Авторы подчеркивают, что они исследовали влияние разовой крупной дозы D3 на тяжелых больных, и говорят, что эффект профилактических и лечебных добавок D3 при первых же симптомах ковида (особенно в легких/средних случаях) нужно проверять отдельно.

Евгений Пилипенко
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