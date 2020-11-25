UA

Откуда выйдет инфекция следующей пандемии: составлена карта опасных зон Земли

25.11.2020, 11:58
Откуда выйдет инфекция следующей пандемии: составлена карта опасных зон Земли - Фото
Дезинфекция на железнодорожной станции (Фото: Hu Guolin/EPA)

Сиднейский университет с помощью ученых из Британии, Индии и Эфиопии показал географические области, требующие наибольшего внимания как потенциальные очаги появления будущих пандемий. Карту опубликовали в статье для журнала One Health.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Определены зоны, где больше всего пересекаются а) дикая природа, б) деятельность человека, в) плохое здравоохранение, г) высокоглобализированные города. Список зон и городов с высоким уровнем опасности (желтый, оранжевый и красный) можно скачать здесь.

Методология основана на понимании источников передачи патогенов в местах соприкосновения дикой природы и человека/животноводства: определяются наиболее соединенные аэропорты/авиалинии рядом с зонами потенциальных очагов инфекции.

Читайте также: Переболели COVID-19, а ПЦР опять показал "+". В Китае выясняли, заразны ли такие люди

Более 40% городов мира с наибольшей связью между собой расположены в точках сильного взаимодействия животных (диких и домашних) и людей – в пределах 50 км от желтых и оранжевых зон потенциальной вспышки.

Нажмите, чтобы увеличить

14-20% этих городов находятся в красной зоне тревоги: в районах с плохим здравоохранением. Это значит, что потенциально пандемичные инфекции, скорее всего, останутся незамеченными, пока не будет поздно сдерживать их в регионе.

Наибольшему риску подвергаются города в Южной/Юго-Восточной Азии и странах Африки к югу от Сахары.

Властям этих регионов следует провести серьезную работу по сохранению дикой природы, улучшению животноводство и систем здравоохранения, а также установить строгий надзор в аэропортах (последний рубеж сдерживания), пишут авторы. И подчеркивают: выгоды с точки зрения борьбы с изнурительной пандемией намного перевесят затраты.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
исследование животные заражение здравоохранение инфекция эпидемия пандемия коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 