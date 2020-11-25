Откуда выйдет инфекция следующей пандемии: составлена карта опасных зон Земли

Сиднейский университет с помощью ученых из Британии, Индии и Эфиопии показал географические области, требующие наибольшего внимания как потенциальные очаги появления будущих пандемий. Карту опубликовали в статье для журнала One Health.

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Определены зоны, где больше всего пересекаются а) дикая природа, б) деятельность человека, в) плохое здравоохранение, г) высокоглобализированные города. Список зон и городов с высоким уровнем опасности (желтый, оранжевый и красный) можно скачать здесь.

Методология основана на понимании источников передачи патогенов в местах соприкосновения дикой природы и человека/животноводства: определяются наиболее соединенные аэропорты/авиалинии рядом с зонами потенциальных очагов инфекции.

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Более 40% городов мира с наибольшей связью между собой расположены в точках сильного взаимодействия животных (диких и домашних) и людей – в пределах 50 км от желтых и оранжевых зон потенциальной вспышки.

14-20% этих городов находятся в красной зоне тревоги: в районах с плохим здравоохранением. Это значит, что потенциально пандемичные инфекции, скорее всего, останутся незамеченными, пока не будет поздно сдерживать их в регионе.

Наибольшему риску подвергаются города в Южной/Юго-Восточной Азии и странах Африки к югу от Сахары.

Властям этих регионов следует провести серьезную работу по сохранению дикой природы, улучшению животноводство и систем здравоохранения, а также установить строгий надзор в аэропортах (последний рубеж сдерживания), пишут авторы. И подчеркивают: выгоды с точки зрения борьбы с изнурительной пандемией намного перевесят затраты.

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Евгений Пилипенко

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