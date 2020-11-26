Инфекционист при МОЗ: Уже нужно думать над введением трехнедельного жесткого карантина

Система здравоохранения Украины уже "трещит" из-за уровня заболеваемости коронавирусом, поэтому нужно думать над введением жесткого карантина как минимум на три недели. Об этом в эфире Украина 24 заявила инфекционист, член оперштаба МОЗ по борьбе с COVID-19 Ольга Голубовская.

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"Я считаю, что думать (над введением жесткого карантина – ред.) уже надо. И вижу, что думают... Другого выхода никакого нет... Я думаю, что нас все-таки ждут ограничительные мероприятия... Сейчас уже трещит система, еще выдерживает, но уже трещит", – заявила Голубовская.

По ее мнению, жесткие меры нужно вводить на три недели – срок минимального инкубационного периода плюс одна неделя: "Это минимальный срок, на который есть смысл вводить эти меры ограничительные. Три недели – это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты, правительство должны высчитывать, как по экономике оно ударит".

23 ноября президент Зеленский выздоровел от коронавируса и заявил, что "карантин выходного дня" якобы работает и удается сдержать рост суточной заболеваемости.

25 ноября в Украине выявили 15 331 нового заболевшего коронавирусом – это рекорд.

Владислав Сердюк

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