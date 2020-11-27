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Коронавирус. В Украине впервые выявили более 16 000 заболевших за сутки

27.11.2020, 09:42
Коронавирус. В Украине впервые выявили более 16 000 заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Leon Neal/ЕРА

За прошедшие сутки в Украине выявили 16 218 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 331). Это рекордный показатель за все время эпидемии, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заразившихся было в Киеве (1520), Днепропетровской (1773), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

За сутки умерли 192 больных с коронавирусом (днем ранее – 225), выздоровели 8843 пациента (9617). В больницы попали инфицированных (1955).

Было сделано 72 789 тестов (76 911). Методом ПЦР (основной, выявляет заболевших) сделано 46 005 тестирований, методом ИФА (выявляет и переболевших) – 26 784.

За все время эпидемии в Украине выявили 693 407 инфицированных: 11 909 пациентов  умерли, 326 238 - выздоровели.

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Марк Сировой
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Украина рекорд коронавирус COVID-19

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