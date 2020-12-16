Степанов: Мы полностью остановили рост заболеваемости COVID-19

В Украине "удалось полностью остановить" рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил сегодня, 16 декабря, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы видим определенную стабилизацию по уровню заболеваемости COVID-19. Ситуация остается достаточно напряженной, но все-таки нам удалось полностью остановить рост числа заболевших", – считает Степанов.

Степанов отметил большое количество госпитализированных за сутки (более 3000), но подчеркнул, что выписано из больниц было почти на 200 человек больше.

По словам Степанова, Минздрав продолжает увеличивать количество больничных мест для пациентов с COVID-19, которые оборудованы подачей кислорода – сейчас их больше 34 000, заявил он.

7 декабря Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.

9 декабря Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января ограничения будут усилены.

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Денис Юдин

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