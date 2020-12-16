Коронавирус. За сутки в Украине выявлено более 10 000 заболевших, больше всего в Киеве

Вчера, 15 декабря, в Украине выявили 10 622 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8 416), выздоровели 12 549 пациентов (сутками ранее – 16 150). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 501 ребенок и 579 медиков. Госпитализировали 3 242 пациента (сутками ранее – 1 479).

Скончались 264 заболевших (сутками ранее – 233).

Официально за 15 декабря сделано 63 445 тестов на коронавирус ( 55 856 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 40 740, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 705.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Запорожской, Киевской и Львовской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 919 704 заболевших COVID-19. 535 417 из них выздоровели, 15 744 – умерли. Проведено более 5 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 95 160 заболевших (1 858 за сутки);

Одесская – 59 974 (861);

Запорожская – 43 835 (801);

Киевская – 50 040 (705);

Львовская – 54 833 (600);

Черниговская – 25 330 (544);

Черкасская – 32 803 (531);

Харьковская – 63 178 (470);

Полтавская – 30 466 (441);

Донецкая – 30 466 (404);

Волынская – 28 923 (396);

Ровенская – 36 974 (375);

Днепропетровская – 50 316 (355);

Николаевская – 24 749 (345);

Херсонская – 14 643 (297);

Хмельницкая – 35 157 (238);

Ивано-Франковская – 41 082 (207);

Тернопольская – 31 581 (207);

Черновицкая – 37 266 (186);

Луганская – 8 166 (179);

Сумская – 36 251 (153);

Закарпатская – 26 432 (151);

Винницкая – 20 093 (116);

Кировоградская – 7 375 (102);

Житомирская – 34 611 (100).

7 декабря Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.

9 декабря Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января ограничения будут усилены.

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Денис Юдин

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