Коронавирус. За сутки в Украине выявлено более 10 000 заболевших, больше всего в Киеве
Вчера, 15 декабря, в Украине выявили 10 622 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8 416), выздоровели 12 549 пациентов (сутками ранее – 16 150). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди заболевших 501 ребенок и 579 медиков. Госпитализировали 3 242 пациента (сутками ранее – 1 479).
Скончались 264 заболевших (сутками ранее – 233).
Официально за 15 декабря сделано 63 445 тестов на коронавирус ( 55 856 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 40 740, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 705.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Запорожской, Киевской и Львовской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 919 704 заболевших COVID-19. 535 417 из них выздоровели, 15 744 – умерли. Проведено более 5 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 95 160 заболевших (1 858 за сутки);
Одесская – 59 974 (861);
Запорожская – 43 835 (801);
Киевская – 50 040 (705);
Львовская – 54 833 (600);
Черниговская – 25 330 (544);
Черкасская – 32 803 (531);
Харьковская – 63 178 (470);
Полтавская – 30 466 (441);
Донецкая – 30 466 (404);
Волынская – 28 923 (396);
Ровенская – 36 974 (375);
Днепропетровская – 50 316 (355);
Николаевская – 24 749 (345);
Херсонская – 14 643 (297);
Хмельницкая – 35 157 (238);
Ивано-Франковская – 41 082 (207);
Тернопольская – 31 581 (207);
Черновицкая – 37 266 (186);
Луганская – 8 166 (179);
Сумская – 36 251 (153);
Закарпатская – 26 432 (151);
Винницкая – 20 093 (116);
Кировоградская – 7 375 (102);
Житомирская – 34 611 (100).
- 7 декабря Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.
- 9 декабря Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января ограничения будут усилены.
Читайте также: Степанов обещал бесплатные ПЦР в частных лабораториях. Почему их почти не будет
Комментарии