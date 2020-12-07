Коронавирус. Впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость – Степанов

Впервые с конца августа в Украине снизилась недельная заболеваемость COVID-19. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По данным Минздрава, с 23 по 29 ноября было выявлено 96 936 новых случаев коронавируса, а с 30 ноября по 6 декабря – 89 322, на 7614 заболевших меньше. При этом количество ПЦР-тестов почти не снизилось: на позапрошлой неделе было сделано около 285 000, на прошлой – около 279 000.

Впервые с августа уменьшилось (на 1506 человек) и недельное число госпитализированных с подозрением или диагнозом COVID-19: 10 100 против 11 606 неделей раньше.

Степанов связал уменьшение динамики распространения коронавируса с выполнением противоэпидемиологических мер. В том числе это свидетельствует и об эффективности карантина выходного дня, считает министр.

5 декабря главный санврач страны Виктор Ляшко перечислил категории людей, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

За 6 декабря был выявлен 8641 заболевший COVID-19 – впервые за последний месяц суточная заболеваемость опустилась ниже 9000.

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Денис Юдин

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