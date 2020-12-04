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Зеленский о локдауне в декабре: "Мы не будем портить людям праздник" – видео

04.12.2020, 19:46
Зеленский о локдауне в декабре:
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что нет необходимости в декабре вводить в Украине локдаун. Однако в январе этого, по его словам, избежать вряд ли удастся. Об этом президент сказал в видеообращении. 

Зеленский сказал, что "верит и надеется", что локдаун в декабре Украине не нужен. По его словам, власти взвесили все за и против. "Я рекомендовал премьер-министру страны не объявлять локдаун в декабре", – сказал президент.

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По его словам, карантин выходного дня дал результат — стремительный рост случаев заражения прекратился. Медицинская система не получила "нокаутирующих ударов, и поэтому она выдержит".

Зеленский согласился, что в отдельных регионах есть проблемы, но назвал их "точечными".

"Ситуация контролирована и не диктует введение локдауна в декабре... Мы не будем портить людям праздник, которого мы все ждем, потому что год был непростой", – сказал президент.

Но этот сценарий возможен, по словам Зеленского, если украинцы будут правильно носить маски.

Вместе с тем, президент отметил, что локдаун в январе возможен. "Будем честны, совсем избежать локдауна очень сложно. Его вероятность существует, и она немаленькая", – сказал он.

На следующей неделе Кабмин по его поручению должен детально проинформировать украинцев о возможном локдауне.

  • По данным источников LIGA.net в правительстве и Офисе президента, во власти обсуждается локдаун со 2 по 21 января. При этом не планируется полностью останавливать общественный транспорт, закрывать границы и запрещать международное авиасообщение.
  • Сегодня глава МОЗ Максим Степанов заявил, что минздрав не будет предлагать ввести локдаун в декабре, но предложит плановый жесткий карантин в январе.
Вадим Ребрина
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