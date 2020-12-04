Жесткий карантин в декабре предлагать не будем, система выдержит – Степанов

Минздрав не будет предлагать ввести локдаун в декабре, но предложит плановый жесткий карантин в январе. Система выдержит нагрузку до конца текущего месяца, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. Мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит нагрузку", – сказал он.

Степанов поблагодарил врачей, которые тяжело работают в круглосуточном режиме. "Но понимая все другие проблемы в обществе, мы можем точно говорить, что мы выдержим до конца декабря", – объяснил позицию МОЗ он.

При этом он добавил, что исходя из эпидемиологических и медицинских показателей, МОЗ предложит усилить карантин в январе.

"Мы предлагаем и будем предлагать это правительству Украины, скажем так, плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что продолжительность такого карантина должна быть три недели для достижения максимального эффекта", – заявил Степанов.

По его словам, такие плановые меры смогут подготовить систему, в том числе к сезонному скачку заболеваемости гриппом.

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Марк Сировой

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