Жесткий карантин. Локдаун введут при 40 000 занятых коек для больных COVID-19 – Радуцкий
Система здравоохранения Украины не выдержит, если одновременно будут заняты до 40 000 коек в больницах, которые подготовлены для больных COVID-19, – и для предупреждения коллапса нужно будет вводить жесткий карантин (локдаун). Об этом на канале Украина 24 заявил глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.
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Нардеп от фракции Слуга народа посетовал, что карантин выходного дня "не дал ожидаемых результатов", и за последнюю неделю в стационарах было занято уже до 28 000 коек из 52 000 якобы доступных (со слов главы Минздрава Максима Степанова).
"Цепь (заражений), к сожалению, не остановилась, не разорвалась, но хотя бы система имеет такой stand by. Если загруженность коек будет расти, если это будет 35-40 тысяч коек, то это первый показатель, что надо вводить локдаун", – заявил Радуцкий.
Когда это может произойти, он не берется прогнозировать. Нардеп напомнил, что власти обязаны предупредить о введении локдауна за неделю до этого.
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При полном карантине работать можно будет только дистанционно (кроме занятых в критических сферах вроде АЭС, больниц, аптек, мелких магазинов и т.д.), будут закрыты ТРЦ, все развлекательные мероприятия, транспорт (кроме служебного). По словам Радуцкого, должны быть ограничения на скопления людей даже на улице. Кто захочет улететь куда-то на отдых – тот сможет это сделать.
- 26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.
- 29 октября 2020-го глава фракции Слуга народа Арахамия заявил, что власти могут ввести "интеллектуальный локдаун".
- Секретарь СНБО Данилов сообщил, что локдаун будет введен "со 100% вероятностью", но точной даты нет.
- Международное перемещение не закроют в случае локдауна, заявили в Кабмине.
- Если планируете отдых в Турции. Власти страны 1 декабря объявили новые ограничения из-за коронавируса.
- "Ковидная" койка может считаться таковой только в случае оборудования ее подведенным кислородом. Сюда не входит вариант, когда на палату есть один кислородный концентратор и пациенты дышат по очереди.
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