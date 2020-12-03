Жесткий карантин. Локдаун введут при 40 000 занятых коек для больных COVID-19 – Радуцкий

Система здравоохранения Украины не выдержит, если одновременно будут заняты до 40 000 коек в больницах, которые подготовлены для больных COVID-19, – и для предупреждения коллапса нужно будет вводить жесткий карантин (локдаун). Об этом на канале Украина 24 заявил глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

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Нардеп от фракции Слуга народа посетовал, что карантин выходного дня "не дал ожидаемых результатов", и за последнюю неделю в стационарах было занято уже до 28 000 коек из 52 000 якобы доступных (со слов главы Минздрава Максима Степанова).

"Цепь (заражений), к сожалению, не остановилась, не разорвалась, но хотя бы система имеет такой stand by. Если загруженность коек будет расти, если это будет 35-40 тысяч коек, то это первый показатель, что надо вводить локдаун", – заявил Радуцкий.

Когда это может произойти, он не берется прогнозировать. Нардеп напомнил, что власти обязаны предупредить о введении локдауна за неделю до этого.

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При полном карантине работать можно будет только дистанционно (кроме занятых в критических сферах вроде АЭС, больниц, аптек, мелких магазинов и т.д.), будут закрыты ТРЦ, все развлекательные мероприятия, транспорт (кроме служебного). По словам Радуцкого, должны быть ограничения на скопления людей даже на улице. Кто захочет улететь куда-то на отдых – тот сможет это сделать.

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Евгений Пилипенко

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