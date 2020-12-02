Международное перемещение не закроют в случае локдауна – Кабмин
02.12.2020, 22:51
Олег Немчинов (Скриншот видео Украина 24/Youtube)
В случае введения в Украине дополнительных карантинных ограничений в правительстве не планируют остановку работы междугороднего и международного транспорта. Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Украина 24.
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"Если будут приниматься решения о дополнительных карантинных ограничениях, насколько я видел заключения экспертов, то не идет речи об остановке междугородного транспорта или международного", – сказал министр.
Что касается работы во время предполагаемого локдауна торговой и креативной отраслей, то, по словам Немчинова, эксперты рассматривают несколько вариантов, окончательного варианта пока нет.
- 1 декабря в Минздраве высказали мнение, что работа общественного транспорта при полном локдауне не будет влиять на показатели заболеваемости COVID-19.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун будет введен в Украине со 100% вероятностью, но точной даты, когда это произойдет, пока что нет.
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