UA

Международное перемещение не закроют в случае локдауна – Кабмин

02.12.2020, 22:51
Международное перемещение не закроют в случае локдауна – Кабмин - Фото
Олег Немчинов (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

В случае введения в Украине дополнительных карантинных ограничений в правительстве не планируют остановку работы междугороднего и международного транспорта. Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если будут приниматься решения о дополнительных карантинных ограничениях, насколько я видел заключения экспертов, то не идет речи об остановке междугородного транспорта или международного", – сказал министр.

Что касается работы во время предполагаемого локдауна торговой и креативной отраслей, то, по словам Немчинова, эксперты рассматривают несколько вариантов, окончательного варианта пока нет.

  • 1 декабря в Минздраве высказали мнение, что работа общественного транспорта при полном локдауне не будет влиять на показатели заболеваемости COVID-19.
  • Секретарь СНБО  Алексей Данилов заявил, что локдаун будет введен в Украине со 100% вероятностью, но точной даты, когда это произойдет, пока что нет.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
транспорт карантин Олег Немчинов локдаун

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Власть советов. Как устроен Офис президента Зеленского

LIGA РадниківВласть советов. Как устроен Офис президента Зеленского
 