"Не повлияет на заболеваемость". МОЗ – за работу общественного транспорта при локдауне
В Министерстве здравоохранения считают, что работа общественного транспорта при полном локдауне не будет влиять на показатели заболеваемости COVID-19. Поэтому его не стоит останавливать. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.
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"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что незакрытие транспорта повлияет на показатели заболеваемости. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", – сказал министр.
Он отметил, что пока что вопрос введения локдауна не обсуждается в Кабинете министров – его проекта еще нет.
- 27 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае введения локдауна в столице он будет выступать за продолжение работы общественного транспорта, а также метро.
- Сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в правительстве не планируют ограничивать движение любого транспорта при локдауне.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что локдаун будет введен в Украине со 100% вероятностью, однако пока что нет точной даты, когда именно это произойдет: в декабре или со второго января.
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