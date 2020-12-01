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"Не повлияет на заболеваемость". МОЗ – за работу общественного транспорта при локдауне

01.12.2020, 19:05
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

В Министерстве здравоохранения считают, что работа общественного транспорта при полном локдауне не будет влиять на показатели заболеваемости COVID-19. Поэтому его не стоит останавливать. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24. 

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"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что незакрытие транспорта повлияет на показатели заболеваемости. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", – сказал министр. 

Он отметил, что пока что вопрос введения локдауна не обсуждается в Кабинете министров – его проекта еще нет. 

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Станислав Стороженко
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