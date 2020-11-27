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Кличко: Если введут локдаун – буду выступать за работу метро и общественного транспорта

27.11.2020, 13:33
Кличко: Если введут локдаун – буду выступать за работу метро и общественного транспорта - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае введения локдауна в столице он будет выступать за продолжение работы общественного транспорта, а также метро. Об этом он заявил в эфире Украина 24. 

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"Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", – сообщил мэр. 

По его словам, предыдущий тотальный карантин показал, что прекращение работы общественного транспорта приводит к еще большему нарушению карантинных правил.

"Других возможностей перевозить людей не будет и они, как в прошлый раз, в большом количестве будут находится в одном транспортном средстве", — сказал Кличко.

Он отметил, что вопрос того, кто именно будет ездить в общественном транспорте, если его работу не остановят, будет прорабатываться. 

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Станислав Стороженко
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