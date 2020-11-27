Кличко: Если введут локдаун – буду выступать за работу метро и общественного транспорта

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае введения локдауна в столице он будет выступать за продолжение работы общественного транспорта, а также метро. Об этом он заявил в эфире Украина 24.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", – сообщил мэр.

По его словам, предыдущий тотальный карантин показал, что прекращение работы общественного транспорта приводит к еще большему нарушению карантинных правил.

"Других возможностей перевозить людей не будет и они, как в прошлый раз, в большом количестве будут находится в одном транспортном средстве", — сказал Кличко.

Он отметил, что вопрос того, кто именно будет ездить в общественном транспорте, если его работу не остановят, будет прорабатываться.

Читайте также: Карантин 2.0 | Локдауну в Украине быть. Вопрос, когда. Какие варианты на столе у Зеленского?

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.