Локдаун будет 100%, вопрос когда: в декабре или со второго января – Данилов
01.12.2020, 15:40
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба президента)
Локдаун будет введен в Украине со 100% вероятностью, однако пока что нет точной даты, когда именно это произойдет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украина 24.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"Единственный вопрос - времени, когда его введут: будет ли он вводиться в декабре, или он будет вводиться со второго января. Сейчас как раз идет дискуссия со специалистами по этому поводу", – отметил Данилов.
По его словам, текущая неделя станет ключевой для решения вопроса о возможном введении "новогоднего локдауна".
- 26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели. По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, правительство может ввести "интеллектуальный локдаун", который будет учитывать ситуацию с уровнем заболеваемостью в каждом регионе.
- 30 ноября в Украине выявили 12 498 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9 946).
Читайте также: Пока власть думает над локдауном. Под офисом Зеленского монтируют каток – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу ITРазместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии