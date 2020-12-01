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Локдаун будет 100%, вопрос когда: в декабре или со второго января – Данилов

01.12.2020, 15:40
Локдаун будет 100%, вопрос когда: в декабре или со второго января – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба президента)

Локдаун будет введен в Украине со 100% вероятностью, однако пока что нет точной даты, когда именно это произойдет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украина 24. 

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"Единственный вопрос - времени, когда его введут: будет ли он вводиться в декабре, или он будет вводиться со второго января. Сейчас как раз идет дискуссия со специалистами по этому поводу", – отметил Данилов.

По его словам, текущая неделя станет ключевой для решения вопроса о возможном введении "новогоднего локдауна".

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Станислав Стороженко
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