В Украине 12 498 новых случаев коронавируса. Больше всего – в Киеве и Одесской области

Вчера, 30 ноября, в Украине выявили 12 498 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9 946). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших 586 детей и 646 медиков. Госпитализировали 1470 пациентов.

Скончался 221 заболевший (сутками ранее – 114), выздоровели 10 023 человека (сутками ранее – 5771).

Официально за 30 ноября сделано 62 327 тестов на коронавирус (31 901 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 33 817 (26 290), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 28 510 (5611).

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1799), Одесской (889) и Днепропетровской (870) областях.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 745 123 инфицированных/больных. 355 172 из них выздоровели, 12 548 – умерли.

Данные по областям:

Киев – 72 277 заболевших (1799 за сутки);

Одесская – 45 838 (889);

Днепропетровская – 39 659 (870);

Киевская – 38 528 (841);

Львовская – 46 891 (813);

Сумская – 29 627 (796);

Запорожская – 31 608 (733);

Полтавская – 22 763 (708);

Черкасская – 23 590 (666);

Ивано-Франковская – 37 017 (583);

Николаевская – 18 985 (450);

Харьковская – 55 702 (361);

Донецкая – 23 157 (350);

Волынская – 24 483 (348);

Черниговская – 18 717 (342);

Ровенская – 31 283 (327);

Тернопольская – 28 095 (246);

Закарпатская – 23 438 (245);

Херсонская – 10 371 (222);

Черновицкая – 33 942 (210);

Житомирская – 30 100 (189);

Хмельницкая – 29 751 (174);

Винницкая – 17 569 (164);

Кировоградская – 5382 (96);

Луганская – 6350 (76).

Из-за большого суточного числа новых заболевших COVID-19 в Украине сохраняется возможность локдауна.

Вакцина от коронавируса компании Moderna показывает 100% защиту от тяжелых случаев коронавируса.

Читайте также: Как борются с COVID-19 в Австрии, Чехии, Британии и других странах – отчет разведки

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.