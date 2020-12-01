В Украине 12 498 новых случаев коронавируса. Больше всего – в Киеве и Одесской области
Вчера, 30 ноября, в Украине выявили 12 498 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9 946). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 586 детей и 646 медиков. Госпитализировали 1470 пациентов.
Скончался 221 заболевший (сутками ранее – 114), выздоровели 10 023 человека (сутками ранее – 5771).
Официально за 30 ноября сделано 62 327 тестов на коронавирус (31 901 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 33 817 (26 290), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 28 510 (5611).
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1799), Одесской (889) и Днепропетровской (870) областях.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 745 123 инфицированных/больных. 355 172 из них выздоровели, 12 548 – умерли.
Данные по областям:
Киев – 72 277 заболевших (1799 за сутки);
Одесская – 45 838 (889);
Днепропетровская – 39 659 (870);
Киевская – 38 528 (841);
Львовская – 46 891 (813);
Сумская – 29 627 (796);
Запорожская – 31 608 (733);
Полтавская – 22 763 (708);
Черкасская – 23 590 (666);
Ивано-Франковская – 37 017 (583);
Николаевская – 18 985 (450);
Харьковская – 55 702 (361);
Донецкая – 23 157 (350);
Волынская – 24 483 (348);
Черниговская – 18 717 (342);
Ровенская – 31 283 (327);
Тернопольская – 28 095 (246);
Закарпатская – 23 438 (245);
Херсонская – 10 371 (222);
Черновицкая – 33 942 (210);
Житомирская – 30 100 (189);
Хмельницкая – 29 751 (174);
Винницкая – 17 569 (164);
Кировоградская – 5382 (96);
Луганская – 6350 (76).
- Из-за большого суточного числа новых заболевших COVID-19 в Украине сохраняется возможность локдауна.
- Вакцина от коронавируса компании Moderna показывает 100% защиту от тяжелых случаев коронавируса.
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