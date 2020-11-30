Власти считают, что нужно вводить локдаун, но даты еще нет – Мендель

По словам пресс-секретаря Офиса президента Юлии Мендель, представители центральной и местных властей сходятся в том, что в Украине "при сильном росте количества больных" необходимо будет ввести локдаун. Об этом она написала в Instagram.

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"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нету. Изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики", – написала Мендель.

Она считает, что угроза локдауна зависит от каждого – "как мы придерживаемся мер безопасности, подвергаем ли опасности других".

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.

29 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что правительство может ввести "интеллектуальный локдаун", который будет учитывать ситуацию с уровнем заболеваемостью в каждом регионе. По словам Арахамии, вероятность введения карантина составляет 90%.

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Вадим Ребрина

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