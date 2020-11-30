UA

COVID. В Украине выявили менее 10 000 новых заболевших: тестов было меньше, чем днем ранее

30.11.2020, 08:20
COVID. В Украине выявили менее 10 000 новых заболевших: тестов было меньше, чем днем ранее - Фото
Иллюстративное фото: Christophe Petit Tesson/EPA

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 9 946 (днем ранее – 12 978). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. По данным СНБО, в последний раз о менее 10 000 инфицированных за сутки сообщалось 16 ноября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего новых заразившихся было в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

За сутки умерли 114 больных COVID-19 (днем ранее – 120), выздоровел 5771 человек (4243), госпитализированы – 1161 (1561).

Проведено тестирований 31 9001 (49 180). Методом ПЦР сделано 26 290 тестов, методом ИФА – 5611.

Читайте также: Коронавирус. Вакцину Pfizer/BioNTech начали доставлять по миру – WSJ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Украина киев заболеваемость коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 