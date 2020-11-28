Коронавирус. Вакцину Pfizer/BioNTech начали доставлять по миру – WSJ
В пятницу, 29 ноября, вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, которая еще не прошла сертификацию, начали доставлять по миру. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с этим процессом.
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Это делается для быстрого распространения вакцины, если она будет одобрена регулирующими органами, пишет издание.
По данным WSJ, перевозками занимается авиакомпания United Airlines. В издании пишут, что согласно письму компании госрегулятору, которое оказалось в распоряжении редакции, United планирует перевозить вакцины из Чикаго в Брюссель, откуда ее будут развозить на грузовиках.
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Отмечается, что на начальном этапе производители планируют хранить вакцину на распределительных складах в Плезант-Прери (штат Висконсин), Каламазу (штат Мичиган), Пуурс (Бельгия) и Карлсруэ (Германия).
В Pfizer пока отказываются комментировать роль United Airlines в плане распространения вакцины, пишет WSJ.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%.
- Компании начали подавать заявки на использование вакцины в группах риска. 10 декабря заявку должны рассмотреть в американском госрегуляторе FDA, в случае одобрения в США вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.
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