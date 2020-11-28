Коронавирус. Вакцину Pfizer/BioNTech начали доставлять по миру – WSJ

В пятницу, 29 ноября, вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, которая еще не прошла сертификацию, начали доставлять по миру. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с этим процессом.

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Это делается для быстрого распространения вакцины, если она будет одобрена регулирующими органами, пишет издание.

По данным WSJ, перевозками занимается авиакомпания United Airlines. В издании пишут, что согласно письму компании госрегулятору, которое оказалось в распоряжении редакции, United планирует перевозить вакцины из Чикаго в Брюссель, откуда ее будут развозить на грузовиках.

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Отмечается, что на начальном этапе производители планируют хранить вакцину на распределительных складах в Плезант-Прери (штат Висконсин), Каламазу (штат Мичиган), Пуурс (Бельгия) и Карлсруэ (Германия).

В Pfizer пока отказываются комментировать роль United Airlines в плане распространения вакцины, пишет WSJ.

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Марк Сировой

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