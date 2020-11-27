В МОЗ утвердили план по вакцинации от COVID-19: в 2021 г прививку получат 21 млн украинцев

Министерство здравоохранения утвердило оценочные данные по вакцинации от коронавируса. В 2021 году прививку планируют сделать 20 миллионам 851 тысяче украинцев. Об этом во время конференции по иммунопрофилактике сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Также утвердили заявку на бесплатное получение 8 миллионов доз вакцины в рамках глобального механизма COVAX. Эта программа предусматривает двойное введение дозы, поэтому сделать прививку смогут четырем миллионам украинцев.

Для остальных 16 миллионов вакцину закупят за средства госбюджета. Сейчас на это предусмотрено 2,6 млрд грн. Также планируют привлечь $50 млн от Европейского инвестиционного банка и $50-75 млн – от Всемирного банка.

Также Минздрав утвердил приоритетные группы для вакцинирования. Это медики; военные, в частности в зоне ООС; работники социальной сферы; те, кто находится в интернатах или домах престарелых; люди старше 60 лет с соматическими заболеваниями, которые приводят к летальному исходу в случае заболевания коронавирусом. Последняя группа — самая многочисленная, примерно 7 миллионов человек.

Украина договорилась о предоставлении в рамках механизма COVAX 8 млн доз вакцины, что достаточно для иммунизации 4 млн человек.

Вакцина может понадобиться даже тем людям, кто уже переболел COVID-19.

Вадим Ребрина

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