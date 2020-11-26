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Коронавирус. Вакцина может понадобиться даже переболевшим – Степанов

26.11.2020, 09:12
Коронавирус. Вакцина может понадобиться даже переболевшим – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Вакцина против коронавируса может понадобиться даже тем людям, кто уже переболел COVID-19. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Глава Минздрава объяснил, что вакцина вырабатывает антитела, которые потом борются с вирусом и не дают поразить организм.

"Если у человека, который переболел, через полгода антитела начинают пропадать, то понятно, что эти антитела нужно обновить. Ведь он так же находится под угрозой – и надо будет его вакцинировать. Особенно, если этот человек находится в группе риска", – объяснил министр.

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При этом Степанов отметил, что нужно будет смотреть на конкретную вакцину, на какой срок ее вводить. "Что делать, как – все это будет изложено в инструкции (к вакцине, – ред.), которой мы будем пользоваться и принимать решения", – добавил глава Минздрава.

СПРАВКА. Антитела являются лишь частью иммунитета. Пока не до конца ясной остается роль клеточного иммунитета в способности организма противостоять коронавирусу. Некоторые ученые подозревают, что она – огромна.

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Марк Сировой
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