Коронавирус. Зеленский перечислил, кто первым получит вакцину: в списке есть военные
24.11.2020, 14:40
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Когда вакцина против коронавирусной болезни COVID-19 появится в Украине, то одними из первых ее получат военные. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
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"Конечно приоритет прививки получат медики, военные, учителя, люди из группы риска, то есть люди старше 60 лет, – сказал он.
Он напомнил, что Украина договорилась о предоставлении в рамках механизма COVAX 8 млн доз: первая этап рассчитан 1,2 млн доз.
- В ноябре мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность ~95%. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70.
- Почти одновременно с ними Мoderna заявила об аналогичной эффективности своей мРНК-вакцины: ее препарат можно хранить в обычном холодильнике в течение месяца, хотя чем он по структуре отличается от Pfizer/BioNTech, неясно. Цена дозы от Moderna будет от $25.
- Оксфордская вакцина показала среднюю эффективность 70%, но у нее есть свои плюсы. Она хорошо показала себя среди пожилых.
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