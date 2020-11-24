Коронавирус. Зеленский перечислил, кто первым получит вакцину: в списке есть военные

Когда вакцина против коронавирусной болезни COVID-19 появится в Украине, то одними из первых ее получат военные. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Конечно приоритет прививки получат медики, военные, учителя, люди из группы риска, то есть люди старше 60 лет, – сказал он.

Он напомнил, что Украина договорилась о предоставлении в рамках механизма COVAX 8 млн доз: первая этап рассчитан 1,2 млн доз.

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Марк Сировой

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