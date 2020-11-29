Арахамия: Кабмин может ввести в Украине "интеллектуальный локдаун", вероятность 90%

Правительство может ввести "интеллектуальный локдаун", который будет учитывать ситуацию с уровнем заболеваемостью в каждом регионе. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире Украина 24.

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По словам Арахамии, вероятность введения карантина составляет 90%: "Есть шансы, что нам повезет каким-то образом, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая введения локдауна".

"Правительство заявляет о некоем "интеллектуальном локдауне". То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", – говорит он.

Арахамия считает, что нужно постараться оттянуть введение локдауна до новогодних праздников, чтобы уменьшить его отрицательное влияние на экономику страны.

"Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. Мы столкнемся с большими трудностями по развозке людей, как они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в целом эта проблема снимается сама (поскольку, по его мнению, в это время 90% предприятий итак не работают – ред.)", – говорит Арахамия, уточняя, что это "испортит новогодние праздники", но не ударит так сильно по экономике.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.

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Владислав Сердюк

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