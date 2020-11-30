Массовое тестирование, ослабление карантина. Как борются с COVID-19 в мире: отчет разведки

В Австрии готовятся к массовому тестированию на коронавирус, в Чехии – ослабляют карантин, а Великобритания подписывает контракты на поставки вакцин против COVID-19. Об этом говорится в ежедневном отчете Службы внешней разведки.

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Отмечается, что Вене массовое тестирование пройдет с 4 по 13 декабря: планируется проверить на COVID-19 1,2 млн человек на трех военных объектах, где будет 300 пунктов тестирования. В других федеральных землях тестирование также пройдет в начале – середине декабря.

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В Великобритании правительство заключило соглашение об обеспечении страны дополнительными 2 млн доз вакцины от компании Moderna, пишут в разведке. Общее число доз от этой компании, которые предоставят Британии, достигло 7 млн.

В Канаде же, отмечают разведчики, премьер Джастин Трюдо заявил о планах вакцинации в сентябре 2021-го. При этом в Health Canada пока не называют точных сроков и заявляют, что проверка вакцины займет время.

Разведчики пишут, что в Чехии правительство решило значительно ослабить карантинные ограничения с 3 декабря, а в Германии – ввели с 27 ноября новые правила проезда в поездах, которые направлены на соблюдение социальной дистанции.

Также, по данным разведки, в Швейцарии сейчас проверяют нескольких пациентов, которые повторно заразились коронавирусом.

По данным Worldometers, в мире на 30 ноября зафиксировали 63 133 221 заболевшего COVID-19, умерли 1 466 210 пациентов с коронавирусом, выздоровели 43 607 659 человек.

В Украине за прошедшие сутки 9 946 заболевших COVID-19. За все время эпидемии в стране зарегистрировали 732 625 заразившихся, 345 149 выздоровевших и 12 327 умерших.

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Марк Сировой

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