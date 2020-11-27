Коронавирус. В Словакии усомнились в пользе всеобщего тестирования

В Словакии могут отказаться от общенационального тестирования на коронавирус. Несмотря на его проведение, количество новых случаев заболевания продолжает расти, сообщает DW.

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Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил вечером 25 ноября, что запланированное на первые выходные декабря повторное общенациональное тестирование отложено на неопределенный срок.

В правительстве страны нет единства о том, нужно ли его проводить. Ассоциация городов и общин требует отказаться от него, и сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

Противники тестирования утверждают, что кратковременное сокращение количества новых случаев COVID-19 связано не с тестированием, а с введением в октябре частичного локдауна. По опубликованной 26 ноября службой здравоохранения статистике, заболеваемость коронавирусом продолжила расти.

27 октября премьер Словакии объявил, что в стране проведут всеобщее тестирование с целью выявить всех больных коронавирусом.

Первые результаты стали известны вечером 1 ноября – была собрана информация по половине всех сделанных тестов.

2 ноября было завершено тестирование всего взрослого населения страны.

Денис Юдин

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