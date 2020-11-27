UA

Коронавирус. В Словакии усомнились в пользе всеобщего тестирования

27.11.2020, 10:26
Коронавирус. В Словакии усомнились в пользе всеобщего тестирования - Фото
Премьр-министр Словакии Игорь Матович (Фото – Oliver Hoslet, EPA)

В Словакии могут отказаться от общенационального тестирования на коронавирус. Несмотря на его проведение, количество новых случаев заболевания продолжает расти, сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил вечером 25 ноября, что запланированное на первые выходные декабря повторное общенациональное тестирование отложено на неопределенный срок.

В правительстве страны нет единства о том, нужно ли его проводить. Ассоциация городов и общин требует отказаться от него, и сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

Противники тестирования утверждают, что кратковременное сокращение количества новых случаев COVID-19 связано не с тестированием, а с введением в октябре частичного локдауна. По опубликованной 26 ноября службой здравоохранения статистике, заболеваемость коронавирусом продолжила расти.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
словакия тестирование коронавирус COVID-19 Игорь Матович

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации
 