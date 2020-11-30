Пока власть думает над локдауном. Под офисом Зеленского монтируют каток – фото
30.11.2020, 14:07
Каток под Офисом президента (фото - Цензор.НЕТ)
Во дворе перед входом в Офис президента монтируют каток. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Издание отмечает, что материалы уже привезли под ОП и строители работают над обустройством катка.
В то же время на сайте ОП сообщается, что сегодня представители Кабмина, а также Совета национальной безопасности и обороны соберутся на совещание, чтобы определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.
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