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Пока власть думает над локдауном. Под офисом Зеленского монтируют каток – фото

30.11.2020, 14:07
Пока власть думает над локдауном. Под офисом Зеленского монтируют каток – фото - Фото
Каток под Офисом президента (фото - Цензор.НЕТ)

Во дворе перед входом в Офис президента монтируют каток. Об этом сообщает Цензор.НЕТ

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Издание отмечает, что материалы уже привезли под ОП и строители работают над обустройством катка.

В то же время на сайте ОП сообщается, что сегодня представители Кабмина, а также Совета национальной безопасности и обороны соберутся на совещание, чтобы определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

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Станислав Стороженко
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