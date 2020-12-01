Если планируете Турцию. Власти страны объявили новые ограничения из-за коронавируса

Турция ужесточает карантинные ограничения в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2: среди прочих мер вводится полный запрет на выход из дому с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника. Об этом вчера, 30 ноября, объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет госагентство Anadolu.

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С 1 декабря ежедневно будет действовать комендантский час – с 21:00 до 05:00. Выходить на улицу с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника запрещено.

Другие ограничения:

– рынки, продуктовые магазины, мясные лавки и овощные магазины смогут оказывать услуги по доставке на дом и по выходным с 10:00 до 17:00;

– рестораны по выходным будут работать только в режиме доставки на дом с 10:00 до 20:00;

– лицам в возрасте до 20 лет, а также лицам старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом;

– междугородние поездки разрешены только в определенные дни и при некоторых обстоятельствах (выписка из больницы и возвращение домой, направление врача на прием/лечение, поездка на похороны самых близких, другое);

– вход в торговые центры только при наличии HES-кода.

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Комендантский час не распространяется на работников жизненно важных областей: производства, снабжения, здравоохранения, сельского и лесного хозяйства.

Ранее некоторые карантинные ограничения не распространялись на туристов, однако в новом постановлении правительства Турции о них ничего не сказано, как и в сообщении посольства Украины в Турции. LIGA.net пытается узнать этот момент в МИД.

В конце 2019 года в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию вируса SARS-CoV-2.

На начало зимы 2020/21 в Турции только официально инфицировались около 650 000 человек, умерли от COVID-19 почти 14 000 заболевших.

1 ноября украинский Кабмин ввел карантин выходного дня.

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Евгений Пилипенко

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