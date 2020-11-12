В Турции запретили курить в общественных местах, чтобы сдержать распространение COVID-19

Как отметили в МВД Турции, люди часто снимали маски для перекура – теперь у них не будет повода нарушать правила карантина

Правительство Турции решило применить дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Вчера был подписан циркуляр, запрещающий курить в общественных местах, сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел страны.

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В турецком МВД напомнили, что ранее власти уже обязывали всех жителей носить маски на улицах, пляжах и в транспорте, но в итоге люди часто снимали их, чтобы покурить.

Поэтому, "чтобы обеспечить правильное и постоянное ношение масок", с 12 ноября в Турции запретили курить в общественных местах, включая проспекты и остановки городского транспорта.

Кроме того, предполагается, что появление на улице лиц, старше 65 лет, могут ограничить временем с 10:00 до 16:00 часов, запретив им выходить из дома в другое время. Сейчас этот вопрос решается с органами власти на местах.

8 сентября в Турции усилили коронавирусные ограничения, обязав носить маску во всех общественных местах, кроме жилых домов.

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Дарья Мостовая

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