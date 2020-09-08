На пляж только в маске. В Турции усилили карантинные ограничения: список

Распоряжение Министерства внутренних дел Турции об усилении карантина вступило в силу с сегодняшнего дня

Министерство внутренних дел Турции решило ужесточить карантин в стране, поскольку эпидемия коронавируса набирает обороты — в понедельник, 7 сентября, было зарегистрировано 1700 новых случаев заболевания COVID-19, говорится на официальном сайте министерства.

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Что предполагает усиление карантинных ограничений:

Маски теперь обязательно нужно носить абсолютно во всех общественных местах: на пляжах, улицах, парках, в общественном транспорте и даже на работе. Исключения составляют жилые дома. Если в общественном транспорте нет мест для сидения, то пассажиры в него допускаться не будут, поскольку перевозки стоя теперь запрещены.Дополнительно местные власти могут вводить свои ограничения по транспорту. В ресторанах, кафе и отелях запрещается проводить концерты, а также устраивать музыкальные трансляции после 24:00 часов. За несоблюдение карантинных ограничений будут взыскивать штрафы, а местные власти обязаны будут это контролировать.

Распоряжение об усилении карантина было разослано в 81 провинцию Турции и вступило в силу с сегодняшнего дня.

30 июля в Турции заявили, что не будут ужесточать правила въезда в страну для украинцев.

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Дарья Мостовая

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