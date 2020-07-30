Коронавирус и туризм. Турция не будет ужесточать правила въезда для украинцев

В Турции ввели усиленный контроль гостиниц, аэропортов, ресторанов

Турция не рассматривает вопрос об ужесточении правил въезда для туристов из Украины в связи с эпидемией COVID-19. Об этом РБК-Украина сообщил представитель Агентства по развитию туризма Турции и председатель Ассоциации отелей Средиземного региона Эркан Ягджи.

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"Государство ввело усиленный контроль гостиниц, аэропортов, ресторанов. Поэтому сейчас Турция не рассматривает вопрос о том, чтобы закрыть въезд для какой-либо из стран или ужесточить правила въезда для туристов из Украины", - отметил он.

По его словам, те отели Турции, которые не прошли сертификацию, вообще не допускаются к приему гостей.

"А в те отели, которые уже открыты, украинцам ехать безопасно, уверяет спикер. Поэтому туристы из Украины могут не бояться, что правила пересечения границы с Турцией этим летом усилят", - объяснил Ягджи.

"Сейчас не стоит вопрос о том, чтобы кого-то не пускать в страну. По всей Турции введена строгая система контроля заболеваемости и профилактики коронавируса. Гостям отелей и ресторанов регулярно измеряют температуру, проводят все меры дезинфекции – начиная от этапа пересечения границы туристом, пребыванием в отелях и заканчивая выездом из страны", - объясняет он.

С информацией об условиях въезда в страну можно ознакомиться на сайте.

Украинцы не должны предварительно сдавать тест на коронавирус, а после прибытия в Турцию от них не требуют находиться на самоизоляции или обсервации.

По последним данным, Турция занимает 17-е место по количеству больных COVID-19 в мире, в стране заразились 228 924 человек, умерли 5659, выздоровели 212 557 пациентов.

Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зоны по распространению коронавирусной болезни COVID-19. 28 июля

30 июля сообщалось , что за прошедшие сутки в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1197 человек (сутками ранее - 1022). Украина - на 33-м месте по числу заболевших.

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Арина Толина

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