Коронавирус и туризм. Турция не будет ужесточать правила въезда для украинцев
В Турции ввели усиленный контроль гостиниц, аэропортов, ресторанов
Турция не рассматривает вопрос об ужесточении правил въезда для туристов из Украины в связи с эпидемией COVID-19. Об этом РБК-Украина сообщил представитель Агентства по развитию туризма Турции и председатель Ассоциации отелей Средиземного региона Эркан Ягджи.
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"Государство ввело усиленный контроль гостиниц, аэропортов, ресторанов. Поэтому сейчас Турция не рассматривает вопрос о том, чтобы закрыть въезд для какой-либо из стран или ужесточить правила въезда для туристов из Украины", - отметил он.
По его словам, те отели Турции, которые не прошли сертификацию, вообще не допускаются к приему гостей.
"А в те отели, которые уже открыты, украинцам ехать безопасно, уверяет спикер. Поэтому туристы из Украины могут не бояться, что правила пересечения границы с Турцией этим летом усилят", - объяснил Ягджи.
"Сейчас не стоит вопрос о том, чтобы кого-то не пускать в страну. По всей Турции введена строгая система контроля заболеваемости и профилактики коронавируса. Гостям отелей и ресторанов регулярно измеряют температуру, проводят все меры дезинфекции – начиная от этапа пересечения границы туристом, пребыванием в отелях и заканчивая выездом из страны", - объясняет он.
С информацией об условиях въезда в страну можно ознакомиться на сайте.
Украинцы не должны предварительно сдавать тест на коронавирус, а после прибытия в Турцию от них не требуют находиться на самоизоляции или обсервации.
По последним данным, Турция занимает 17-е место по количеству больных COVID-19 в мире, в стране заразились 228 924 человек, умерли 5659, выздоровели 212 557 пациентов.
- 28 июля Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зоны по распространению коронавирусной болезни COVID-19. В "зеленой" зоне – Чехия, Польша, Египет, Турция, Хорватия, Грузия, Нидерланды, Канада, Италия, Индия и другие.
- 30 июля сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1197 человек (сутками ранее - 1022). Украина - на 33-м месте по числу заболевших.
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