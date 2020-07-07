COVID-19. Кулеба назвал три самых популярных страны среди украинских туристов

Больше всего украинцы просматривают 15 стран на онлайн-карте МИД

Украинцы больше всего интересуются сейчас путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, недавно МИД запустил интерактивную карту путешествий в период COVID-19.

"Могу назвать топ-три страны, которые сегодня чаще всего проверяют украинцы на карте, то есть они больше всего интересуют украинцев с точки зрения путешествий. Страна номер один - это Венгрия. Мы связываем это с тем, что, по моим договоренностям с венгерским коллегой Сийярто, через Венгрию действует эффективный транзит для украинских граждан, и, очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС на автомобиле. Вторая страна, которая пользуется большой популярностью среди украинских туристов, - это Турция... , третья страна - Франция", - отметил Кулеба.

Он обратил внимание на то, что Турция уделяет большое внимание вопросу безопасности туристов.

Глава МИД уточнил, что украинцы также больше всего просматривают 15 стран на онлайн-карте, среди которых Польша, Сербия, Германия, РФ, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет и Беларусь.

Кулеба уточнил, что эта информация за две недели работы онлайн-карты.

Ранее были опубликованы правила транзита для украинцев через Венгрию и названы категории граждан, которые не требуют специального разрешения для транзита.

инистерство иностранных дел презентовало интерактивную онлайн-карту, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира. 22 июня м

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Арина Толина

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