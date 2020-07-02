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Карантин. Венгрия оставляет границы закрытыми. Но есть исключение

Карантин. Венгрия оставляет границы закрытыми. Но есть исключение - Фото
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)
02.07.2020, 15:13

Премьер Виктор Орбан отметил, что исключением стала Сербия, поскольку там проживает большая этническая венгерская диаспора

В Венгрии границы для третьих стран останутся пока закрытыми, исключение будет сделано лишь для жителей Сербии, поскольку там проживает большая этническая венгерская диаспора. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Hungarytoday.

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Орбан считает, что решение ЕС об открытии границ противоречит интересам здравоохранения.  Венгрия возобновит "гуманитарный коридор" для людей, которые едут через страну транзитом.

"Любой, кто путешествует через Венгрию, должен будет использовать этот (коридор)", - отметил премьер-министр.

По последним данным, в мире Венгрия занимает 92-е место количеству заболевших коронавирусом, заразились всего 4166 человек, 587 умерли, 2721 выздоровели.

  • 15 мая Словения первой в Европе заявила о конце эпидемии COVID-19 в стране.
  • ЕС начала открывать границы для иностранцев с 1 июля. Первыми смогут снова посещать ЕС жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

Читайте также: Сезон отпусков. Каким будет отдых в период карантина? 10 инсайдов о путевках в Турцию, Египет и Грецию

Арина Толина
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