В 2021 году украинцы трижды будут отдыхать по четыре выходных дня подряд

Сотрудников Укрпочты, Пенсионного фонда, Госказначейства и банков перенос рабочих дней не касаются

В 2021 году будет перенесено три рабочих дня "с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования". Это решили на сегодняшнем заседании правительства.

Перенос касается работников с пятидневной рабочей неделей и затрагивает эти праздники:

7 января – Рождество (перенос рабочей пятницы 8 января на субботу 16 января);

24 августа – День независимости Украины (перенос рабочего понедельника 23 августа на субботу 28 августа);

14 октября – День защитника Украины (перенос рабочей пятницы 15 октября на субботу 23 октября).

Таким образом, в следующем году три раза будет по четыре выходных дня кряду.

Опрос группы Рейтинг в декабре 2019-го показал, что больше всего из новогодних праздников украинцам по душе Новый год (43%) и Рождество (40%).

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Евгений Пилипенко

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