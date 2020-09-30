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В 2021 году украинцы трижды будут отдыхать по четыре выходных дня подряд

30.09.2020, 15:12
В 2021 году украинцы трижды будут отдыхать по четыре выходных дня подряд - Фото
Фото: pixabay.com

Сотрудников Укрпочты, Пенсионного фонда, Госказначейства и банков перенос рабочих дней не касаются

В 2021 году будет перенесено три рабочих дня "с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования". Это решили на сегодняшнем заседании правительства.

Перенос касается работников с пятидневной рабочей неделей и затрагивает эти праздники:

7 января – Рождество (перенос рабочей пятницы 8 января на субботу 16 января);
24 августа – День независимости Украины (перенос рабочего понедельника 23 августа на субботу 28 августа);
14 октября – День защитника Украины (перенос рабочей пятницы 15 октября на субботу 23 октября).

Таким образом, в следующем году три раза будет по четыре выходных дня кряду.

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Евгений Пилипенко
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