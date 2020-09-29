Выходные в октябре 2020. Сколько дней будут отдыхать украинцы

В октябре у украинцев будет один дополнительный выходной, 14 октября

В октябре этого года будет десять выходных, на один день больше, поскольку 14 октября в стране отмечается День защитника Украины.

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Выходные – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября, а также дополнительный нерабочий день, среда, 14 октября.

Общее количество рабочих дней – 21.

СПРАВКА. День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября, в один день с Покровом пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. Этот праздник положил конец советской традиции отмечать День защитника отечества 23 февраля, популярный в России

.

ольше всего из новогодних праздников украинцам по душе Новый год (43%) и Рождество (40%): они значительно популярнее в стране, чем другие новогодние праздники. 18 декабря сообщалось , что б

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Арина Толина

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