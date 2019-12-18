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Украинцы назвали любимый новогодний праздник: не без конкуренции

Украинцы назвали любимый новогодний праздник: не без конкуренции - Фото
Новый год (иллюстрация — pixabay.com)
18.12.2019, 13:50

В долгосрочной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год - с 49% (2011) до 43% (2019)

Больше всего из новогодних праздников украинцам по душе Новый год (43%) и Рождество (40%): они значительно популярнее в стране, чем другие новогодние праздники. Об этом говорится в результатах социологического опроса от группы Рейтинг.

Еще для 7% опрошенных самым любимым новогодним праздником является День Святого Николая, а для 3% - "старый" Новый год. Столько же - 3% - не любят ничего.

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Как менялись предпочтения украинцев за последние девять лет:

На юге, востоке и в центре Украины больше всего любят Новый год, на западе - Рождество. Наибольшая привязанность к Новому году - у мужчин, горожан и молодежи, а Рождество больше любят в селах, старшее поколение и женщины.

Что любят украинцы в зависимости от региона, пола, возраста и дохода:

Опрос проведен с 5-8 декабря 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

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