Украинцы назвали любимый новогодний праздник: не без конкуренции

Новый год (иллюстрация — pixabay.com)

Больше всего из новогодних праздников украинцам по душе Новый год (43%) и Рождество (40%): они значительно популярнее в стране, чем другие новогодние праздники. Об этом говорится в результатах социологического опроса от группы Рейтинг.

Еще для 7% опрошенных самым любимым новогодним праздником является День Святого Николая, а для 3% - "старый" Новый год. Столько же - 3% - не любят ничего.

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Как менялись предпочтения украинцев за последние девять лет:

На юге, востоке и в центре Украины больше всего любят Новый год, на западе - Рождество. Наибольшая привязанность к Новому году - у мужчин, горожан и молодежи, а Рождество больше любят в селах, старшее поколение и женщины.

Что любят украинцы в зависимости от региона, пола, возраста и дохода:

Опрос проведен с 5-8 декабря 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.