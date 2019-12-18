Святой Николай и Дед Мороз упрочили позиции в Украине – опрос

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Более половины взрослых украинцев (52%) верят в Святого Николая: по крайней мере, столько опрошенных признались в этом социологам. Более того, за год число таких выросло на 9%, пишут в социологической группе Рейтинг.

При этом в Деда Мороза украинцы верят меньше (31% опрошенных), хотя и здесь динамика положительная: в 2018-м в него верило на 6% меньше.

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В Святого Николая больше верят на западе страны - 58%, в других регионах таких — около половины. В него чаще всего верят жители сел, женщины и более обеспеченные граждане.

В Деда Мороза относительно больше верят жители юга Украины, горожане, женщины, молодежь и более обеспеченные украинцы.

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Опрос проведен с 5-8 декабря 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Ровно год назад, по данным Рейтинга, с верой в Деда Мороза и Святого Николая была такая ситуация.

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