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Выходные в 2020 году. Когда будут отдыхать украинцы

Выходные в 2020 году. Когда будут отдыхать украинцы - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.01.2020, 16:57

В этом году будет несколько выходных по три-четыре дня подряд

В 2020 году в Украине отмечают 11 праздников, которые в добавление к субботам и воскресеньям будут выходными днями.

Украинцы будут отдыхать:

1 января – Новый год.

7 января – Рождество по Юлианскому календарю, вторник. Рабочий день в понедельник, 6 января, Кабмин рекомендовал перенести на субботу – 11 января. Таким образом будет четыре выходных подряд 4, 5, 6 и 7 января.

8 марта – Международный женский день, приходится на воскресенье, нерабочий день переносится на понедельник, 9 марта.

19 марта – Пасха, воскресенье, нерабочий день переносится на понедельник, 20 апреля.

1 мая – Международный день труда, пятница – нерабочий день.

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне, суббота, нерабочий день переносится на понедельник 11 мая.

7 июня – День Святой Троицы, воскресенье, нерабочий день переносится на понедельник, 8 июня.

28 июня – День Конституции, воскресенье, нерабочий день переносится на понедельник, 29 июня.

24 августа – День Независимости Украины, понедельник.

14 октября – День защитника Украины, среда.

25 декабря – Рождество по Григорианскому календарю, пятница.

Таким образом в 2020 году у украинцев будет несколько выходных по три-четыре дня подряд: 4−7 января, 7−9 марта, 18−20 апреля, 1−3 мая, 9−11 мая, 6−8 июня, 27−29 июня, 22−24 августа и 25−27 декабря.

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