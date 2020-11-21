В Турции туристам разрешили не соблюдать комендантский час

В МВД Турции решили сделать исключение из правил комендантского часа для приезжих

С сегодняшнего дня в Турции действует комендантский час – он включает запрет на работу заведений и выход из дома в ночное время суток. Но при этом, действие циркуляра не распространяется на иностранных туристов, сообщило Министерство внутренних дел Турции.

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В частности, туристы смогут перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов о бронировании гостиницы. Также для приезжих будут работать рестораны при отелях и заведения в аэропортах.

Примечательно, что исключение распространяется только на туристов из-за рубежа, местные же путешественники будут вынуждены соблюдать все ограничения, введенные в стране.

17 ноября власти Турции ввели комендантский час на выходные с 20:00 до 10:00 часов и закрыли школы – ограничения начнут действовать с 21 ноября.

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Дарья Мостовая

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