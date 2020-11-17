Коронавирус. Турция вводит комендантский час на выходные и закрывает школы

Рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские в Турции смогут работать только с 10:00 до 20:00

Турция закрыла школы на оставшуюся часть семестра и ввела общенациональный комендантский час по выходным с 20:00 до 10:00 в связи с прогнозами по дальнейшему обострению ситуации по распространению коронавируса. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на выступление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские смогут работать только с 10:00 до 20:00.

Эрдоган также сказал, что ранее введенный комендантский час для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше расширяется и теперь будет включать людей в возрасте 20 лет и младше – им можно выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.

Новые ограничения также предписывают, чтобы все спортивные мероприятия проводились без болельщиков.

Среди других мер, объявленных Эрдоганом – закрытие кофеен до дальнейшего уведомления, а также закрытие кинотеатров до конца года.

Школы будут работать только онлайн.

После снижения количества коронавируса летом в Турции в сентябре был запущен многоэтапный план по возобновлению работы школ, возвращая учащихся в классы для каждого класса.

В Турции с начала пандемии зарегистрировано 417 594 случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено почти 4000 больных COVID-19.

1 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

В нескольких городах местные власти отказались его вводить.

На выходных предприниматели протестовали против решения, а полиция закрывала рынки.

Сегодня, 17 ноября, Рада отказалась рекомендовать Кабмину смягчить ограничения, фракция СН не дала голоса для принятия постановления.



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Наталия Медведева

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