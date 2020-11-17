Слуги народа просят КСУ проверить карантин выходного дня на конституционность
17.11.2020, 15:15
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Под обращением в Конституционный суд поставили подписи не менее 45 нардепов
Нардепы из фракции Слуга народа собрали подписи под обращением в КСУ о проверке конституционности карантина выходного дня. Фотографии документа с подписями опубликовал в Telegram нардеп из СН Александр Дубинский.
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Один из подписавших обращение нардепов подтвердил LIGA.net, что речь идет исключительно о карантине выходного дня, другие ограничительные меры под сомнение не ставятся.
Под обращением на момент публикации фотографий было 45 подписей. Этого достаточно, чтобы оно было принято к рассмотрению в КСУ.
- 1 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.
- В нескольких городах местные власти отказались его вводить.
- На выходных предприниматели протестовали против решения, а полиция закрывала рынки.
- Сегодня, 17 ноября, Рада отказалась рекомендовать Кабмину смягчить ограничения, фракция СН не дала голоса для принятия постановления.
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