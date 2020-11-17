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Слуги народа просят КСУ проверить карантин выходного дня на конституционность

17.11.2020, 15:15
Слуги народа просят КСУ проверить карантин выходного дня на конституционность - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Под обращением в Конституционный суд поставили подписи не менее 45 нардепов

Нардепы из фракции Слуга народа собрали подписи под обращением в КСУ о проверке конституционности карантина выходного дня. Фотографии документа с подписями опубликовал в Telegram нардеп из СН Александр Дубинский.

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Один из подписавших обращение нардепов подтвердил LIGA.net, что речь идет исключительно о карантине выходного дня, другие ограничительные меры под сомнение не ставятся.

Под обращением на момент публикации фотографий было 45 подписей. Этого достаточно, чтобы оно было принято к рассмотрению в КСУ.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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