Карантин выходного дня. Протесты, разъяснения Ляшко, закрытые рынки во Львове

В Киеве закрылся "Эпицентр", во Львове полиция блокирует работу больших рынков, в Черновцах и Ровно протестуют предприниматели

Сегодня, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. В ряде городов проходят протесты, полиция блокирует рынки в городах, которые не ввели карантин, главный санврач Виктор Ляшко объяснил, как должны работать магазины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во Львове, где местные власти отказались выполнять распоряжение Кабмина о карантине, полиция заблокировала работу больших рынков, сообщает Zaxid.net. Речь идет о рынках Шувар, Краковский, Галицкий перекресток, Южный, а также ТЦ "Искра". Издание сообщает, что вход на рынки не закрыт, но полиция следит за тем, чтобы торговцы не работали.

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу и подписали обращение к Облгосадминистрации, чтобы им разрешили работу. Заммэра Черновцов Александр Паскар сказал в комментарии Suspilne, что город придерживается требований карантина выходного дня.

В Житомире предприниматели из Овруча перекрыли международную трассу М-21, сообщает Униан со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. В акции участвует около 50 человек.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Протестуют и в Ровно. Предприниматели направились к зданию горисполкома и подписали обращение к мэру с требованием защитить их право на работу. Такое же обращение будет направлено в ОГА. В Ровно комиссия по ЧС должна принять решение о дополнительных ограничениях в понедельник, 16 ноября.

В Тернополе местные власти также отказались вводить карантин на выходных, но Обладминистрация заявляет, что решение Кабмина будет выполнятся, а в полиции обещают проконтролировать его соблюдение, сообщает сайт 0352.ua.

Главный санврач Ляшко пояснил, что магазины, не меньше 60% которых отведено под продукты питания, не обязаны убирать с полок непродовольственные товары и останавливать их продажу. По его словам, до Минздрава доходят сведения о том, что проверяющие органы выдвигают подобные требования, хотя распоряжение Кабмина их не содержит.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В Киеве по меньшей мере один из ТЦ "Эпицентр", на улице Братиславской, закрылся на выходные, работает только выдача онлайн-заказов. Об этом сообщает РБК-Украина. Ранее сеть "Эпицентр" планировала продолжить работу на выходных, но затем согласилась соблюдать карантин.

Читайте также: Завтра – локдаун выходного дня. Что закроется в вашем городе и каковы правила

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.